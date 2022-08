Selon des témoins, les faits se sont produits aux environs de 14h30; ils disent avoir entendu plusieurs coups de feu et vu un homme tomber devant l’ancienne boucherie chevaline, devenue aujourd’hui la Boucherie Leuzoise.

Blessée, la victime a été prise en charge assez rapidement par le service d’urgence pour être dirigée vers un centre hospitalier. On ignore l’état de ses blessures.

La police est aussi intervenue en nombre sur le terrain et a cadenassé une zone incluant notamment la rue du Gard et les jonctions vers les rues d’Ath et Tour Saint-Pierre.

Un dispositif qui était toujours en place au moment de la sortie des classes, ce qui a provoqué quelques embarras de circulation.

Pour l’heure, les enquêteurs vont faire leur travail pour tenter de déterminer les circonstances précises des faits.

Nous y reviendrons dès que nous aurons plus d’informations.