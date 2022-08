Une œuvre émouvante de Caroline Lamarche fera partie de la saison culturelle tournaisienne. Les 21 et 22 décembre, le spectacle "Frou-Frou" sera créé à la Maison de la culture avec, en scène, le comédien Gaëtan Lejeune. La nouvelle fait partie du recueil "Nous sommes à la lisière", édité chez Gallimard. Un travailleur bénévole d’un refuge pour oiseaux recueille malgré lui une cane blessée, qui ne pourra plus voler. Autobiographique, l’histoire interroge les liens entre les êtres meurtris par l’existence. "C’est l’histoire d’amour la plus puissante de ma vie,révèle Caroline.Louis accepte que, même fragile, la cane reparte vers la vie sauvage. J’ai vécu ce balancement, j’ai refusé d’être possessive. J’ai écrit ce texte pour me guérir de son départ."