Vêpres de la ducasse d'Ath: un hommage à Michel Lefebvre

Des applaudissements durant de longues minutes. L’assemblée a rendu un hommage vibrant à l’artiste Michel Lefebvre (victime d’un grave accident cardiovasculaire en 2016) qui était présent aux Vêpres solennisées avec brio par la chorale "À travers chants" de Tournai. Celle-ci est dirigée par Michel Jakobiec, ami de Michel Lefebvre et complice dans des aventures musicales communes (Les Athois, Lariguette)."Nous aurions dû chanter plus tôt, mais le Covid a modifié le calendrier"indique Michel Jakobiec."Nous étions déjà venus voilà une quinzaine d’années. C’était particulier pour moi. Je tenais absolument à rendre hommage à Michel, à harmoniser une de ses chansons. C’est une chanson sur les géants en général. Humainement, ce fut le plus beau moment de la cérémonie."Chacun a apprécié ce titre magnifique (parmi tant d’autres), "Eul pus biau d’no géants", qu’a offert Michel à sa ville.