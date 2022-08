Les food-trucks étaient de retour au parc de Mouscron!

Burgers, viandes, spécialités italiennes, portugaises, thaïlandaises et même canadiennes: il fallait vraiment être difficile pour ne pas trouver son bonheur parmi la quinzaine de food-trucks installés dans le parc de vendredi à dimanche.

" On est très content de retrouver ce week-end, commentait Laurent Harduin, échevin des Festivités, samedi soir.Le temps est avec nous, ce qui permet de bien remplir le parc, on doit même rajouter quelques tables pour que tout le monde puisse s’asseoir! Quelques milliers de personnes vont venir boire un verre ou manger quelque chose, donc il faut pouvoir les accueillir dignement. C’est une ambiance typiquement mouscronnoise: on vient, on ne sait jamais sur qui on va tomber, mais on est sûr de voir quelqu’un que l’on connaît!".

En plus des stands de food-trucks, il y avait également des "drink-trucks", pour se désaltérer. À croire que les chaleurs estivales ont joué, car c’est le drink-truck spécial mojito qui a eu le plus de succès, à en croire les files d’attente…

36 heures de musique, non-stop

Et pour accompagner les nourritures du monde proposées par les food-trucks, l’organisation avait mis les petits plats dans les grands: entre vendredi et dimanche, une grosse dizaine de DJs de la région se sont succédé aux platines pour rendre les soirées encore un peu plus festives. " Durant les 36 heures du festival, des artistes locaux se produisent successivement. Vendredi, c’était de la musique plutôt calme, ce samedi soir, c’est un peu plus électro et chansons latines. Comme pour la nourriture, il y en a pour tous les goûts!", explique Laurent Harduin.

Si le Park Food Truck Festival a connu une pause forcée seulement deux ans après ses débuts en 2017, la Ville et ses équipes comptent désormais bien placer l’évènement dans la durée. " Les Hurlus aiment les food-trucks, alors on se dit déjà à l’année prochaine!"