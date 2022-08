Deux personnes perdent la vie lors d’un accident sur l’autoroute à Tournai

Pour une raison que l’enquête devra tenter de déterminer, le conducteur d’une voiture qui circulait dans le sens Mouscron-Tournai a raté le virage de l’échangeur. "Après avoir percuté les barrières de sécurité, le véhicule a effectué plusieurs tonneaux et a terminé sa course dans les arbres située en contrebas de l’autoroute. A l’arrivée des urgentistes, le conducteur et son passager étaient déjà décédés", explique le lieutenant Harold Vasken qui a dirigé l’intervention. Les deux jeunes victimes étaient à bord d’une BMW immatriculée en Belgique. La voiture accidentée est seule en cause.