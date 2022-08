Un projet de rénovation pour le site Concordia à Escanaffles

Un point de départ pour les balades

Quentin Belin, architecte associé chez EDGAR Architecture et auteur du projet, a présenté cette rénovation des extérieurs comme une opportunité de développer les marches dans les alentours. " L’idée est de créer un pôle d’accueil pour les activités touristiques et champêtres. Le lieu deviendrait ainsi, depuis la rue du Jonquois, un point de départ pour les balades", indique-t-il.

Afin de rendre le site accueillant, le parking sauvage en gravier - plutôt dangereux - sera réorganisé avec un accès sécurisé et des emplacements délimités. Quatre places de stationnement supplémentaires seront récupérées grâce à une diminution du jardin du logement du CPAS. " Des matériaux drainants seront utilisés sur les places de parking, pour correspondre encore davantage au cahier des charges de la Région wallonne", précise Quentin Belin.

Le premier auvent abritera toute la signalétique des balades. ©EdA

Le projet comprend également l’installation de deux auvents parallèles à la route provinciale. Le premier prendra place côté parking, et abritera toute la signalétique pour les balades. Le second délimitera la cour de la grande salle et constituera un espace de pique-nique.

«Un projet agréable à porter»

Le coût global de cette réfection est estimé à 675.000 euros dont 500.000 pourraient être subsidiés par la Région wallonne. " Des petites communes comme la nôtre ont rarement des architectes et des ingénieurs pour élaborer des tels projets et donc nous risquons d’être surpris par le nombre de candidatures qui vont être déposées, d’autant plus que les délais étaient très courts, se félicite le bourgmestre Michaël Busine qui a bon espoir d’obtenir les subsides.C’est un projet agréable à porter."

Le président du CPAS a, quant à lui, noté la valorisation que les aménagements apporteraient à son logement d’urgence. " Même si nous n’obtenons pas la validation, ce n’est pas un projet à jeter", a-t-il suggéré. Néanmoins, le coût des travaux pourrait freiner leur aboutissement si toutefois aucune aide n’est octroyée à la commune.