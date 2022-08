Le terrain sur lequel se tiendra l’événement a pour vocation à devenir un lieu où la culture sera reine."Mon fils y a replanté des arbres et créé un parcours avec des spirales. Le terrain fait deux hectares et se situe pratiquement en face du Grand Large, explique Jean-Christophe Debaisieux, lui-même artiste et organisateur.Une tiny house est également en construction et nous utiliserons une ancienne roulotte comme support aux dessins. Des sculpteurs comme Jean-Claude Saudoyez seront présents. La brasserie la Goutte s’occupera des rafraîchissements."