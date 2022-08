Celles: coût et rythme des séances scolaires de natation modifiés

Les écoles auront jusque octobre, le temps que les listes d’élèves soient complètes, pour payer cette redevance.

Natation toutes les semaines

Afin de mieux organiser les trajets, mais aussi l’apprentissage des enfants, toutes les écoles, sauf celles de Velaines et d’Escanaffles qui continuent leur rythme une semaine sur deux, verront leur planning de piscine modifié. En effet, selon les professeurs d’éducation physique, rapprocher les séances permettrait une progression plus rapide de la pratique de la nage. C’est pourquoi les élèves iront désormais à la piscine toutes les semaines pendant quatre mois. Deux écoles auront leurs séances de natation de septembre à décembre, et deux autres de janvier à avril. En mai et juin, tous les élèves iront au bassin une semaine sur deux pour que chacun puisse profiter des beaux jours.