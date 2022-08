Mouscron: la brasserie Béquin s’installe au MIM

Les responsables de Béquin, depuis début juillet, préparent leur aménagement dans leur cellule du MIM où ils souhaitent notamment installer un espace dégustation. " Il y aura un grand bar en bois pour que l’on puisse s’asseoir et goûter aux différentes bières que nous proposons, mais il sera également possible, depuis cet espace, de venir retirer ses commandes", annonce Jonathan, l’un des membres de l’équipe.

Trois bières aux ingrédients locaux

La brasserie, née il y a six ans, a déjà commercialisé quatre bières différentes: la Béquin, qui n’est plus produite; la Mouscronnoise, une blonde triple; la Petite Mousse, une bière blonde plus festive à 5,3 degrés; et la 7700 qui est une IPA (India Pale Ale, une bière amère houblonnée). " Nous avons créé des bières qui nous plaisaient avec des produits de qualité et locaux. Nous utilisons notamment du houblon de Comines, précise Jalil.Nous espérons en produire des nouvelles grâce aux cuves que nous avons installées dans notre espace de test, mais la création prend toujours beaucoup de temps."

Un week-end d’inauguration festif

Leurs bières seront à l’honneur tout le week-end à l’occasion de l’inauguration de leur nouvel emplacement. L’équipe de Béquin organise samedi une soirée dansante en extérieur. " Il y aura un DJ pour animer la soirée et nous sortirons notre bar pour proposer nos trois bières ainsi que du vin de Caves et Domaines, nos nouveaux voisins du MIM", ajoute Jonathan.

La fête continuera le dimanche avec une matinée sportive qui débutera dès 9h. Il sera proposé gratuitement, en départ libre depuis la nouvelle boutique, une marche de 7 ou 10 km, une course à pied de 10 km et une course à vélo de 50, 70 ou 100 km. À leur retour, les participants pourront déguster une bonne bière et un hamburger aux produits locaux.

" L’événement se veut familial, nous avons également prévu des activités pour les enfants avec des châteaux gonflables, un magicien et un atelier de grimage", assure l’équipe de Mouscronnois.