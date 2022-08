Avec la montée du prix de l’énergie et des matières premières, ces artisans passionnés se demandent si leur commerce va fêter son 50eanniversaire! " Pour le gaz, nous avions signé un contrat fixe de deux ans avec Luminus en 2020. Il est arrivé à échéance et l’on est donc soumis au prix du marché. Résultat: la boulangerie voit sa facture multipliée par six, soit suivant les prix actuels de 1 400 à 9 000€. Pour le moment, notre acompte mensuel a été fixé à 8 750 € et l’on sait que cela ne sera pas suffisant puisque les prix ne cessent de monter. Il faut ajouter une facture d’électricité mensuelle de 4 700 €. Il nous semble impossible de diminuer notre consommation: l’atelier a été rénové il y a quatre ans et il n’y a pas 36 façons de cuire en boulangerie!"

Un coup de massue qui s’ajoute à d’autres augmentations: " Le prix de la farine a été multiplié par 2,2; le beurre par 2,5; le chocolat par 3, etc. Et ne parlons pas des emballages et des salaires!"

Un pain à 3,5€: pas question!

La confédération belge de la boulangerie préconise de vendre le pain de 900 g, soit 800 g après cuisson, à 3,50 €: " A un tel prix, on préfère fermer tout de suite. En six mois, chez nous, le prix est passé de 2,10 € à 2,80 €. Si on augmente, le nombre de ventes va baisser et l’on perdra le sens de notre métier! Le pain, c’est le steak du pauvre!"

D’autant plus que, pour les supermarchés, le pain est un produit d’appel, vendu à prix coûtant. " La loi est mal faite: elle autorise d’écrire "pain frais" dès que 20% de la cuisson sont réalisés sur place. Le produit est confectionné en Pologne ou ailleurs, avec des céréales peu contrôlées, des adjuvants de toutes sortes et des salaires bien plus bas. La cuisson est stoppée à 60% avant d’arriver chez nous où elle achevée. Comment voulez-vous qu’un artisan puisse lutter à armes égales?"

La boulangerie Hillewaere, qui compte aussi un magasin à Menin et a développé la franchise Hill’s Donuts, emploie sept personnes. " Le métier est pénible. Le travail débute à une heure du matin pour 14h/jour. Pour ne rien gagner et être surveillé à mort par l’Afsca, qui nous interdit de pratiquer le métier comme on l’a appris! Un exemple: plus question d’utiliser du lait frais qui rend la crème onctueuse et les petits pains savoureux! Il faut la remplacer par du lait en poudre!"

L’heure est donc à la réflexion: " Nous nous sommes déjà renseignés: fermer un commerce pour cause d’énergie trop chère est repris dans les conditions qui mettent en péril la rentabilité. Or, il est interdit de vendre à perte et donc notre personnel peut bénéficier du chômage technique. Ce serait dommage d’en arriver là parce qu’une boulangerie, c’est l’âme d’un village!"