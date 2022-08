Des profs flamands quittent l’immersion en Walloniepicarde: les écoles devront éviter l’hémorragie

D’une part, les enseignants flamands doivent chaque jour effectuer une route relativement longue pour donner cours dans nos écoles de Wallonie picarde situées plus ou moins loin de la frontière linguistique. D’autre part, ils ont un salaire moins élevé que s’ils travaillaient en Flandre.

Enfin, une troisième difficulté survient à l’occasion de la rentrée scolaire programmée lundi prochainavec la fameuse réforme du rythme scolaire: les calendriers scolaires en Flandre et en Wallonie ne coïncideront plus et mettront des enseignantes et enseignants dans des situations délicates.

On a eu chaud à Comines-Warneton

École pionnière en matière d’immersion dans le fondamental, la direction du Collège de la Lys (Comines) a craint le pire:"Nous avons eu très peur à l’annonce de la modification du calendrier",se souvient la directrice Muriel Kreus."Finalement, une seule institutrice, qui travaillait à mi-temps, nous quitte. Elle est maman de quatre jeunes enfants scolarisés en Flandre. Les autres ont accusé le choc, mais finalement elles ont décidé de rester. Je pense que l’affectif a beaucoup joué: la plupart travaillent chez nous depuisdes années et ont formé une équipe soudée, avec des liens d’amitié. Elles ont réfléchi et fait des concessions. Certaines ont des enfants plus âgés; ce qui est plus facile à gérer."

Au Centre éducatif Saint-Pierre de Leuze, on ne s’en sort pas aussi bien. Deux enseignants qui faisaient partie de l’équipe depuis plusieurs années ont décidé de réorienter leur carrière en Flandre et doivent être remplacés à un moment où le marché des profs disponibles est plus serré que jamais.

Pas à l’abri de difficultés futures à l’athénée d’Anvaing

L’athénée d’Anvaing est une institution en matière d’immersion linguistique. Le choix de se lancer dans ce projet pédagogique date d’il y a 25 ans. Là comme ailleurs, la modification du calendrier scolaire risque de poser des soucis à moyen ou long terme."Au sein de notre équipe pédagogique, une seule enseignante est concernée pour l’instant par des difficultés familiales liées au changement de rythme scolaire, parce qu’elle a ses enfants scolarisés en Flandre. Elle est nommée, ce qui représente une garantie d’emploi pour elle, et elle peut compter sur ses parents.Mais on n’est pas à l’abri de difficultésfutures: les autres enseignantes n’ont pas encore d’enfants ou alors ils sont encore petits", indique la préfète Catherine Chevalier.

Qu’est ce qui pousse des enseignants flamands à venir quand même travailler en Wallonie dans ce contexte, quitte à devoir jongler entre le rythme de leur enfant scolarisé en Flandre et le leur en Wallonie?"Parce qu’ils estiment que c’est vraiment un chouette projet dans lequel ils s’impliquent avec passion. Pour l’ambiance de travail aussi. Mais les directions doivent faire preuve de créativité pour permettre à leurs enseignants de garder un bon équilibre entre vies familiale et professionnelle, lors de la confection des horaires notamment".

«Chaque année, on croise les doigts à Péruwelz»

À Péruwelz, chaque année à pareille époque, une épée de Damoclès est au-dessus de la direction de l’école du Centre où l’on pratique l’immersion depuis de nombreuses années. Fin août surtout, mais aussi même toute l’année, on croise les doigts pour que personne ne soit malade, pour que des situations familiales ne changent pas… Il est déjà arrivé de supprimer l’immersion dans certaines classes car il était impossible de remplacer un enseignant absent."Il n’y a heureusement pas de stress lors de cette rentrée: nos trois enseignantes seront bel et bien au poste. Mais l’une d’elles a ses enfants scolarisés en Flandre et elle a prévenu à la fin de l’année scolaire dernière que si elle trouvait une opportunité de l’autre côté de la frontière elle la saisirait".

À l’école communal Paris de Tournai, l’équipe d’enseignants sera en principe au complet ce lundi. L’échevin de l’enseignement, Jean-François Letulle, peut souffler."Il y a deux ans, on avait eu le projet de relancer une section traditionnelle en français à côté de l’immersion en néerlandais, pour relancer cette école qui connaissait des difficultés depuis plusieurs années. Finalement, ça ne s’est pas fait et l’école a repris vigueur: l’équipe pédagogique s’est stabilisée et l’école est sortie du rouge dans la mesure où les chiffres de la population scolaire ont tendance à remonter depuis deux ans".