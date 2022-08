Dès 7 h,quelque 500 exposants seront installés dans le centre du village. Un stand boissons-nourriture sera dressé boulevard des Déportés. Les inscriptions sont clôturées, toutes les places ont été attribuées. Les organisateurs n’attendent plus qu’une météo clémente et de très nombreux visiteurs. Dès 10 h,tournoi de pétanque au complexe sportif organisé par le club canin. Les réservations se font au 0493 51 76 78. La proclamation des résultats se fera en soirée sous le chapiteau où, dès 18 h, bar et animations diverses seront proposés. Pour les enfants, il y aura un château gonflable, du grimage, de la magie, des sculptures de ballons. Sur la scène, à 18 h 30, concert de ZIk Addict suivi de Jordan Dubois à 20 h 30.À 21 h,démarrera le cortège des allumoirs.

Ledimancheà 9 h, au départ de l’école, la commune propose une marche et une balade vélo suivies, au retour à 11 h, de l’apéro des bénévoles dans la cour de l’école. À 12 h, sous le chapiteau et en la salle Bon Accueil, le comité des fêtes organise son premier repas barbecue (paf: 15€/adulte; 10€/enfant).

Les réservations sont obligatoires auprès de Luc Capart 056 33 21 94 ou 0474 72 69 44. Durant tout le week-end, sur la place, attractions foraines, croustillons et animations proposées par les commerçants.