"Cela fait cinq décennies que la famille tient cet établissement sur la place de Luingne. J’ai toujours vécu dans un café, je suis en quelque sorte tombée dedans. Lorsque mes parents ont repris celui-ci, j’avais une dizaine d’années. J’ai toujours travaillé avec eux",sourit Marilyne Callens qui a pris la relève, il y a 25 ans, avec son époux Fabrice Vanhoenacker.

Le siège de bien des sociétés

"Pour rester dans le domaine, j’ai fait l’école hôtelière. Bien que Fabrice ne soit pas du métier (il était menuisier de formation; il a travaillé chez Declercq puis chez Storme durant 18 ans jusqu’à la restructuration du personnel), l’on s’occupait ensemble des banquets, des repas d’enterrements et on proposait aussi des plats préparés."

Outre les clients qui se retrouvent quotidiennement pour partager un pot, lire la gazette, commenter les nouvelles du village ou refaire le monde, l’établissement accueillait aussi une vingtaine de sociétés. La plus ancienne, celle du club des supporters de l’Excel, faisait des pronostics sur les matchs chaque semaine… Les autres groupements étaient très variés: jeux de société, de cartes, mini-foot, Tacot Club, billard, philatélistes, marcheurs et bien d’autres.

Bistrot de terroir, bistrot de village, lieu de rencontre, de partage et de convivialité, "l’Ancienne maison communale" était un microcosme humain.

«Des bons moments avec les clients»

"Nous garderons d’excellents souvenirs de nos années passées ici, l’ambiance était familiale, et nous avons toujours eu des bons moments avec les clients. Maintenant, Fabrice est retraité et on a l’âge pour arrêter. Quant à notre fils Diego, qui est comptable, il ne veut pas reprendre le commerce car à l’heure actuelle, il est très difficile de tenir seul un si grand établissement",confie Marilyne.

Pour ce qui est l’avenir immédiat, le couple sexagénaire souhaite simplement profiter ensemble de la vie et découvrir de nouveaux horizons.