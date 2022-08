Bref rappel des faits: en mars 2020, la S.A. Sogreta introduit une demande de permis d’environnement en vue d’exploiter un centre de regroupement, de tri et de prétraitement de terres excavées et de déchets inertes. Les autorités répondent négativement, suivant l’avis du fonctionnaire délégué de la Région.

Le 11 janvier 2022, une nouvelle demande est introduite, nettement plus étoffée. Concrètement, la Sogetra, dont l’administrateur délégué est Renaldo Delle Vedove, souhaite stocker toutes les terres excavées et les traiter sous un hangar clos. La quantité annoncée est de 1000 tonnes par an. De plus, elle souhaite implanter une unité de concassage pour les petits déchets inertes (tuiles, briques, béton, etc.) et développer la location de matériel, avec stockage de ce dernier et de pièces détachées, également sous un hangar couvert. La station de lavage déjà implantée est maintenue. L’architecte est le Warnetonnois Damien Villez.

Ce nouveau projet fait réagir les riverains, qui s’estiment déjà impactés par le bruit, les poussières et les secousses. En dépit d’avis pour la plupart favorables, le Collège décide le 25 avril de n’octroyer le permis que de façon partielle: le stockage et le tri des déchets sont autorisés, mais le criblage et le concassage sont refusés.

Rien ne s’oppose légalement

Le 12 mai, l’entreprise, via le cabinet montois d’avocats Philippe Castiaux, introduit un recours à l’encontre de la décision du Collège. Ce 25 juillet, la décision est donc tombée: le permis sollicité par la Sogetra est " accordé dans son entièreté moyennant l’imposition des conditions nécessaires à l’encadrement de toutes ces activités". En d’autres mots que les conditions légales soient respectées.

Dans un document de 82 pages, les services du ministre Borsus justifient la décision et répondent à tous les griefs émis par les riverains. En résumé, l’activité est légitime car elle se trouve en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur et que ces zones sont spécialement destinées à accueillir ce type d’établissement. Avec la nuance que l’activité doit être bien encadrée et surveillée en matière de respect des conditions du permis.

Le lundi 8 août, le Collège a pris acte de cet arrêté et a décidé de ne pas introduire de recours. La déception est de mise chez les riverains qui s’étaient mobilisés: " C’est triste pour Warneton et les habitants de la rue, s’insurge Cédric Coppin.Le projet a été refusé plusieurs fois à Deûlémont, mais à Warneton, on accepte tout!"