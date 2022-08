Après 13 jours et 43 séances, Jiminy Cricket a refermé les neuf chapitres réadaptant les aventures de ce gamin facétieux. Signé Luc Petit, sur un texte de Jean-Louis Godet, le spectacle a conquis les plus de 17000 visiteurs par l’histoire de cet amour paternel.

Le public déjà impatient

Ce dimanche 21 août était chargé en bons sentiments: excitation, dépassement de soi et peut-être déjà un peu de nostalgie. Les comédiens, danseurs et acrobates ont enfilé leurs costumes pour les quatre dernières représentations, elles aussi complètes comme toutes les précédentes.

"Au départ, trois séances étaient programmées par soirée. Avec la demande, on en a ajouté quatre et à chaque fois, elles étaient remplies", indique le metteur en scène tournaisien qui, quelques heures avant les performances, célébrait ses 60 ans, entouré de ses proches et des membres de son équipe.

Un tel succès a évidemment réconforté en cette année post-covid."Je pense que beaucoup de gens ne s’attendaient pas à ça. En 2021, en adaptant le Petit Chaperon rouge, on ne savait pas si le public allait répondre présent. Ici, on craignait qu’il soit en vacances cet été. Mais le bouche-à-oreille a marché. On est passé à un autre niveau où il y a une attente de la part des visiteurs".

Coup de bol? On ne sait pas si la fée bleue y est pour quelque chose, mais le spectacle est également passé entre les averses."Le temps n’a pas été de la partie le premier jour, mais on n’a pas dû annuler de date. C’était mieux à ce niveau-là que l’an dernier. Le sol était beaucoup moins humide".

Pinocchio a consolidé les projets futurs de Luc Petit."Ce qui est gai, c’est que les gens demandent déjà ce qu’il y aura l’année prochaine. Ils sont impatients. et pas que les enfants, les adultes aussi. On doit continuer de réfléchir".

