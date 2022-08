Au début du XXe siècle, vraisemblablement lorsque l’immeuble ne sert plus pour les réunions des bourgmestres, échevins et conseillers communaux, le lieu fait à nouveau uniquement office de café.

Un bas-relief pour protéger Luingne des bombardements

Lors de la Seconde Guerre mondiale, un bas-relief, toujours présent sur la façade, est installé à la demande de la famille Vierlinck afin de protéger le village des bombardements.

Après le conflit de 40-45 le café prendra la dénomination qu’on lui connaît "Ancienne maison communale".

À partir de 1919 se succèdent les Dubus-Depauw et les Vanderzype. Constant Herpoel et son épouse Anna Callens reprennent l’établissement après les hostilités, puis Urbain Mesdagh et Liliane Merchier les remplacent vers 1970.

Jacques Callens et son épouse Yvette Delepaut, tenanciers d’un café voisin, "Le Sportman", font l’acquisition en 1973 de l’immeuble sis rue du village, 9 et restaurent la façade en 1986.

Ceux-ci tiennent le café pendant 25 ans avant que leur fille Marilyne et son mari Fabrice Vanhoenacker ne prennent la relève en 1998.

Sources: "Notes pour servir à l’histoire de Luingne" de Marcel Christiaens. Article "Le Cleugnotte", revue n°53.