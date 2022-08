Moment de partage dans les potagers

Au menu: dégustations de produits, animations, vente de confitures et de légumes et même distribution de semences pour les jardiniers en herbe. Cette année, le thème était "Les fleurs dans le potager". " Ici, nous cultivons principalement les légumes traditionnels du potager: courges, potirons, tomates… (quand nous avons des excès de production, on les distribue, au Resto du Cœur par exemple). Mais un coin du jardin est réservé aux fleurs. Certains sont d’ailleurs comestibles, comme les capucines", précise Pierre, l’un des six "Hurlus composteurs" du potager du Musée de Folklore, déjà ouvert depuis plus de 15 ans. Généralement plutôt confidentiels, ces potagers s’ouvrent à un nouveau public en cette journée dédiée au jardinage bio.

Un mot d’ordre: le partage

" Ce qui importe dans ce genre de journée, c’est de partager les connaissances et les techniques avec les visiteurs", poursuit Pierre. Il est vrai que les personnes s’étant déplacées étaient à l’affût du moindre conseil pour leur jardin personnel: " Avec les fortes chaleurs qu’il y a eues dernièrement il faut savoir, par exemple, qu’il n’est pas nécessaire d’arroser à outrance, il vaut mieux griffer la terre".

Même son de cloche au Jardin de l’Estrella, où "Papy Marc" fait profiter les visiteurs de ses connaissances, dans une ambiance conviviale. " Pour moi, c’est le plus important! Se conseiller entre jardiniers, s’échanger des légumes ou des fleurs. Ici, dans notre potager partagé, nous sommes une quinzaine à planter et chacun donne un petit peu de sa récolte à l’autre. Chez nous, on ne vend rien: soit on consomme nos produits, soit on les offre aux personnes qui en ont besoin, explique Marc.Une centaine de personnes passent aujourd’hui, et j’aime discuter jardinage avec tout le monde!". Au final, il n’était pas nécessaire d’avoir la main verte pour passer un bon dimanche: jardiniers ou simplement curieux, le 14e"Goûter au jardin" a permis à tous de redécouvrir les coins de nature mouscronnois.