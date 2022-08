« Jours de fête», une salve de diableries avec le Théâtre National

Impétueux «Mousquetaires»

"L’ambition du Théâtre National Wallonie-Bruxelles est de renouer avec les origines du Théâtre National, celles de comédiens itinérants,confie Pierre Thys, qui en est le directeur depuis un an.Pour cette première expérience, le choix s’est porté sur Tournai. La Maison de la culture compte en effet, dans ses missions, l’ouverture aux villages. Et puisqu’une programmation internationale est possible, une compagnie française, le Collectif 49701,présentera Les Trois Mousquetaires, en trois soirées distinctes. Quand le Théâtre National rayonnait en province, il avait inventé le principe de semaines de fête."

Pas question donc, pour Pierre Thys, d’arriver à Tournai avec une programmation toute faite: les décisions ont été prises avec Anaëlle Kins et les équipes de la Maison de la culture, qui ont une intéressante approche de leur terrain d’action culturelle."Les équipes de programmation et de régie de Bruxelles et de Tournai ont sillonné la campagne pour repérer des espaces adaptés aux spectacles choisis en duo,souligne Anaëlle, ravie de cette collaboration qu’elle considère comme un cadeau.Cette initiative permet à chaque structure de pouvoir grandir, le TN vers la Wallonie et la MC vers les villages. Le Théâtre National est une grande institution qui n’a pas besoin de Tournai, et cependant cette ouverture de saisonsigne un renouveau, c’est clair. On n’est plus dans la compétition, mais dans le faire ensemble."

Tous les publics sont invités aux "Jours de fête" qui se déclineront à Saint-Maur, Kain, Chercq, Tournai. Les rencontres (parmi lesquelles Okidok et la Cie Orange Sanguine) seront festives, familiales, alliant théâtre, cirque, mouvement et le premier soir, un banquet convivial et une guinguette, place de Saint-Maur. En trois épisodes, d’un soir à un autre, le spectacleLes Trois Mousquetairesrevisitera le roman d’Alexandre Dumas avec une délicieuse impétuosité."Le Collectif 49701 s’adapteà toutes les situations, en banlieue comme sur une place de campagne,précise Pierre Thys.L’idéal est bien sûr d’assister aux trois soirées successives, mais chaque épisode constitue à lui seul une pétillante page théâtrale."

Les 2, 3 et 4 septembredans différents lieux. 069253080