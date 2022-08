La nouveauté, au niveau du comité, est d’être composé de sept membres, à savoir Julien Tordeur, Quentin Fauvart, Dorothée Desrousseaux, Julien Hullaert, Fabian Frenoi, Johny Lamoot et Hugo Clauw."Tout récemment, nous avons fondé un nouveau comité sous la structure d’une ASBL avec ses statuts. Nous tenons à ne mettre aucun des sept en exergue. C’est un travail d’équipe, stipule Julien du comité.Nous avons fait appel aux bénévoles. Nous avons eu de nombreuses réponses positives, ce qui montre que les gens du quartier tiennent à leur ducasse entièrement gratuite! Après douze années d’existence, les camps historiques ne seront pas reconduits. Les participants étaient en diminution avec, en plus, le Covid et le décès de Virgile, un des coordinateurs des campements".

Le programme et ses nouveautés

Le vendredi 26 août en soirée, après le cortège folklorique et l’ouverture officielle, aura lieu pour la première fois un blind test animé par Laurent Alleman (inscriptions obligatoires: 0476 63 22 14). Le samedi 27 août, la bradi-brocante envahira les rues du quartier et le chapiteau. L’après-midi sera consacré aux enfants (crêpes, clown) avec comme nouveauté, une soirée kids (18h) où les animatrices de Com’in the move proposeront danses et amusements, suivis d’un concert celtique et d’une soirée DJ.

Le dimanche sera sportif (marche, jogging, pétanque) et ludique (loto, fléchettes, jets de bottes). Par contre, le brûlage de la botte n’aura pas lieu, vu les normes provinciales liées à la sécheresse."Nous avons modifié la programmation du lundi avec un partenariat du home Paul Demade, où aura lieu la messe pour les défunts et le jeu du "trou madame",ajoute Julien.Le concert de François Ramon, tant apprécié par les aînés, aura lieu le dimanche sous le chapiteau"

Une dernière nouveauté est la grande chasse aux trésors des Cinq-Chemins, une sorte de jeu de piste moderne. Grâce à l’application géocaching, découvrez tout le week-end (du vendredi 17h au dimanche 21h) des boîtes contenant des indices et retrouvez le mot qui vous donnera une chance de gagner en envoyant la réponse par mail

cinqchemins@gmail.com ou facebook: ducasse des 5 chemins.