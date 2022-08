Benjamin et Eloi, un concert d'images

Éloi Baudimont et Benjamin Macke ont sélectionné, parmi 700 propositions issues d'archives familiales collectées par No Télé, le matériau visuel dont ils rêvaient. En ciblant des activités sportives, familiales, récréatives, les complices ont privilégié l'intimité et l'universalité. En fil rouge, l'anniversaire récurrent de deux garçons aujourd'hui quinquagénaires, un rituel inusable. Au piano et à l'accordéon, des compositions alliant musiques traditionnelles et ethniques. Le concert prend la cadence des scènes filmées, s'en éloigne, y revient, avec quel plaisir ! F.L.