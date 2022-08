AnneSara Six, pour les tout-petits

La Cie Les Zerkiens varie l'approche du jeune public. « Sous la table » convie les bambins et leurs familles à une autre découverte visuelle. Niché dans un écrin (plexiglas et nappe), chacun est invité à un spectacle qui évolue, de la salade au tableau, avec des jeux de formes, de couleurs, de matières. Les aînés sont surpris de retrouver des impressions enfantines et de les vivre en compagnie de tout-petits. Un voyage déjanté, doux et surréaliste, animé par AnneSara et Isabelle. Un petit laboratoire est prévu, suite au spectacle, pour prolonger l'aventure. F.L.