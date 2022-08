Un tournoi de pétanque en doublettes, sur 15 pistes aménagées aux abords du bâtiment, a réuni 47 équipes. C’est Mickaël Desquiems et son équipe du Pétanque Club Mouscronnois qui ont veillé au bon déroulement de la compétition.

Pour la restauration, un food truck s’était installé près des pistes et dans la cour intérieure se trouvaient un bar, mais aussi des châteaux gonflables et de nombreuses animations. Un bingo était proposé par l’ASBL Uepa, "un équipement pour l’Afrique", qui aide les enfants de Thiaroye au Sénégal, notamment via le sport. Côté animation musicale, Jack l’accordéoniste et Mimi Gavroche ont animé la partie guinguette, la seconde partie était assurée par DJ Pinpon et une ambiance années 80-90.