Une passerelle «Guy Spitaels» entre le Faubourg de Mons et le cœur d’Ath

Ministre d’État, président du PS (1981-1992), président du gouvernement wallon (1992-1994), homme politique aux nombreuses et diverses fonctions, Guy Spitaels a été bourgmestre de la cité de Gouyasse pendant deux décennies, soit de 1977 à 1997.

Celui que l’on appelait Dieu ou "Spit" a indéniablement marqué de son empreinte la Cité des Géants. L’inauguration de ce coin de la cité athoise, fraîchement loti et revitalisé, s’est notamment déroulée en présence des petites-filles de M. Spitaels.

Au-delà d’une prouesse d’ingénierie, la passerelle s’imbrique et se fond dans ce décor fluvial du Quai de l’Entrepôt qui a vu récemment naître les rues Anne-Marie Leroy et Catherine Seghin ainsi que le chemin Edward Sullivan.

La pose d’une passerelle entre le quartier du Faubourg de Mons et le cœur de la ville d’Ath s’est déroulée en septembre 2020. Elle s’inscrivait dans le cadre du projet "Sucrerie" qui visait au réaménagement complet de l’espace urbain qui entoure et traverse l’îlot formé par la rue de la Sucrerie et le quai de l’Entrepôt. En 2015, la commune d’Ath avait désigné, via un concours, l’association momentanée "Etau Architects" de Bruxelles et "Architecture et Etude Notté" pour concevoir ce projet "Sucrerie".

L’objectif était de redonner à ce lieu un caractère de balade le long du canal et d’initier une réflexion de revalorisation des berges de la Dendre. Le projet comprenait la restitution du quai de l’Entrepôt aux piétons et aux cyclistes par la suppression de la voirie et l’aménagement d’une promenade cyclopiétonne nommée "La Promenade Guy Spitaels". Il s’agissait aussi de reconstituer un paysage de bord de canal par un aménagement minéral et végétal définissant les zones de circulation et de repos et valorisant les berges du canal.

Le projet visait aussi la création d’une liaison piétonne au cœur de ce nouveau quartier mais également, grâce à la nouvelle passerelle, vers la gare et le centre de Ath.

Une des problématiques dans la revitalisation urbaine du quartier de la Sucrerie était la conception de la passerelle. Après étude, plusieurs changements formels ont été apportés aux plans initiaux des concepteurs, le bureau Neys, spécialisé dans la réalisation de ponts et structures spéciales. Aujourd’hui, l’ensemble est plus aérien et plus symétrique par apport au canal.

Les principes de base ont été conservés, notamment la présence de deux entrées pour une plus grande flexibilité, le respect des pentes et autres critères pour une accessibilité PMR et le maintien d’un tirant d’air de quatre mètres pour le passage des péniches. La structure portante de la passerelle se résume à une partie centrale métallique, encastrée dans des culées en béton.