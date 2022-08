La cathédrale Notre-Dame de Tournai serait-elle désaxée? (vidéo)

Deux choses l’ont interpellé dans cette vue qui marie subtilement des images de synthèse et des véritables photographies. D’une part, on y voit les cinq clochers positionnés dans l’axe direct de la rue Royale et, d’autre part, le côté que l’on aperçoit depuis cette dernière serait en réalité celui que l’on peut observer en venant de la rue Saint-Martin. Or, ici, la vue représente celle qu’aurait une personne positionnée à proximité de la pharmacie dont on aperçoit la croix verte entre les arbres dessinés sur le projet.

Cela se remarque encore davantage lorsque l’on s’en réfère à une ancienne photo tirée avant le chantier actuel qui ne permet pas une belle vue en perspective. ©EdA

Bref, la vue ne correspond tout simplement pas à la réalité et l’on est en droit de se demander pourquoi.

Nous avons bien évidemment posé la question à l’Atelier de projet qui gère la communication de cet important chantier et, avec la complicité de l’auteur de projets Studio Paola Vigano, le premier nous a répondu ceci:"Il s’agit d’une image d’ambiance qui n’a pas pour but d’illustrer la réalité mais bien de montrer l’intention de l’auteur de projet quant au rendu final de la rue Royale.

Les matériaux et la végétation représentés sont conformes. Les proportions, dimensions sont elles aussi conformes. Une différence à noter est la forme des trous d’arbres (circulaires sur la vue, carrés en réalité).

Vu du ciel, c’est encore plus évident... ©Com.

Pour la cathédrale, l’image virtuelle n’a pas vocation à être zoomée et ce type de détails n’est pas recherché dans l’image. Il s’agit de montrer une perspective. La cathédrale est bien visible depuis très loin dans la rue Royale (comme l’atteste une image aérienne prise ce vendredi à 11h), en fond de décor. Dans la réalité, l’édifice n’est pas l’axe direct de la prise de vue, mais il semblait nécessaire pour la bonne compréhension du citoyen que la cathédrale dans son ensemble, avec ses tours caractéristiques, soit imagée dans l’image virtuelle".

Certains estimeront qu’il n’y a là pas de quoi fouetter un chat alors que d’autres, comme notre lecteur d’ailleurs, penseront qu’il n’est pas correct de tronquer ainsi la réalité dans le but aussi, peut être, de la rendre plus belle encore.

Tout cela n’enlève fort heureusement rien aux charmes de Notre-Dame qui, du haut de ses cinq clochers voit le chantier d’aménagement de la rue Royale avancer et se rapprocher désormais de la place Crombez.