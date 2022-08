Ils ont déjà reçu du plomb de chasse sur la toiture en plein été

La pratique de cette discipline est-elle bien autorisée en ce moment?

La réponse est oui, si l’on en juge par celle que nous a fournie Maximilien Haÿez, secrétaire général du Royal Saint-Hubert Club de Belgique.

"Même si l’automne est traditionnellement la saison associée à la chasse et où le plus grand nombre de battues collectives ont lieu dans nos campagnes, nous pouvons vous confirmer que la chasse à certaines espèces est ouverte en Wallonie à cette date,nous explique le secrétaire de l’ASBL.

En effet, la chasse au canard colvert et à la bernache du Canada est ouverte respectivement depuis le 15 et le 1er août.

La chasse au lapin est ouverte toute l’année, de même que celle du renard.

La chasse au brocard (chevreuil mâle) est ouverte à l’approche et à l’affût depuis le 15 juillet.

Le sanglier peut être chassé toute l’année à l’approche et à l’affût. Sa chasse en battue est ouverte exclusivement en plaine depuis le 1er août."

Cela ne signifie bien entendu pas que les chasseurs ne sont pas tenus de respecter certaines règles lorsqu’ils pratiquent leur loisir mortifère.

À quelle distance des habitationsles chasseurs peuvent-ils tirer?

L’autre question soulevée par des riverains ayant subi les nuisances évoquées plus haut concerne la distance à laquelle les chasseurs peuvent tirer par rapport aux habitations.

L’article 20 de l’arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 précise que"lors de l’exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de deux cents mètres de celles-ci."

Partant du principe que ce qui n’est pas interdit est autorisé, il est admis dans le cercle des chasseurs, que les tirs peuvent être opérés à des distances bien plus proches des habitations à condition qu’ils ne soient pas orientés vers ces dernières.

Et c’est précisément ce qui irrite, à juste titre, de nombreux habitants (et animaux domestiques) qui en subissent les conséquences. De plus, cette notion pourrait être revue si l’on considère la réponse formulée par le ministre Willy Borsus à une question posée l’an dernier par le député montois (PS) Jean-Pierre Lépine qui s’intéressait à cette problématique suite à diverses doléances de riverains outrés de voir des chasseurs tirer avec le dos quasiment collé à leur propriété.

"L’arrêté qui fixe les périodes de chasse prévoit effectivement que le tir en direction des habitations est interdit lorsque l’on se trouve à moins de 200 mètres de celles-ci,précise le ministre. L a notion d’habitation n’étant pas définie au niveau de l’arrêté, c’est le sens commun que l’on donne à ce mot qui prévaut.

Pour ma part, il y a donc lieu de considérer que cette distance de 200 m est bien la distance entre le chasseur et le bâti et non pas celle comprise entre le chasseur et les limites de la parcelle sur laquelle est sis le bâti, limites qui plus est, sont souvent peu perceptibles lorsqu’on se trouve à distance. Dans tous les cas, il appartient au Juge de trancher la question en cas de litige. Aucune disposition réglementaire n’oblige les titulaires de droit de chasse à signaler leurs actions de chasse. J’attire néanmoins l’attention sur le cas particulier de l’exercice de la chasse dans tout bois et forêt appartenant aux propriétaires publics.

Dans ce cas précis, le cahier des charges régissant la location du droit de chasse en forêt impose d’informer le public du déroulement de toute action de chasse au moyen d’affiches jaunes."

«On en voit de plus en plus se balader avec un fusil...»

Le ministre Borsu a également tenu à préciser qu’" il y a une évolution au niveau du public et, pour certaines personnes, la simple vue d’un chasseur armé le long d’un chemin ou posté non loin de leur maison peut provoquer des réactions négatives. Cette évolution se comprend d’autant mieux que certains riverains ont vraisemblablement été peu habitués à voir des chasseurs près de chez eux. Cette présence de chasseurs peut en effet être tout à fait nouvelle et s’expliquer par l’installation d’espèces gibiers comme le sanglier, jusqu’alors absentes, et qui nécessitent d’être régulées pour éviter des dégâts, notamment au niveau des propriétés privées."

Enfin, évoquant le comportement de certains, le ministre conclut par cette formule:"il y a toujours une minorité qui, quoiqu’il arrive, ne se préoccupera jamais d’autrui, et le milieu de la chasse n’échappe pas à ce triste constat."