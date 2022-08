Tribunal: il escalade la clôture d’un jardin pour dormir dans une voiture

L’homme en question, actuellement détenu, a été une première fois jugé par défaut pour tentative de vol avec effraction et rébellion, le 13 décembre 2021. Il avait écopé d’une peine d’un an de prison. Ce dernier a fait opposition et son dossier est revenu ce jeudi devant le tribunal correctionnel.

Juste pour dormir dans une voiture?

Le prévenu conteste l’intention de vol. " Vous étiez pourtant en aveux?", s’est étonnée la présidente du tribunal. " Je ne voulais pas dire à la police que je comptais, en réalité, dormir dans la voiture – bonne pour la casse – qui se trouvait dans le jardin", explique l’homme qui semble toujours sans domicile fixe.

Le prévenu avait toutefois exprimé à la police, lors de son interrogatoire, avant de se rebeller, qu’il continuerait à voler parce que cela lui " procure de l’adrénaline".

Un autre fait de rébellion au Coq (Flandre occidentale) accable le prévenu.

Des troubles schizophréniques

L’avocate de ce dernier a rappelé au tribunal les troubles psychologiques, notamment schizophréniques, dont souffre son client, raison de ses diverses réactions inappropriées avec la police.

Étant donné ses antécédents judiciaires en France, la peine la plus clémente qui pourrait lui être accordée est le sursis probatoire, ce que requièrent son avocate et la procureur du roi. " Je ne suis pas certaine, étant donné les troubles de Monsieur, qu’il ira beaucoup mieux en prison", a conclu la représentante du ministère public.

La présidente du tribunal rendra son jugement le 1er septembre.