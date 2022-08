Des arbres à abattre près du rieu de Barges à Tournai

"Ces arbres présentent un important problème de stabilité et menacent de s’abattre sur un endroit accessible au public, justifie Paul-Olivier Delannois.Ils constituent ainsi un danger immédiat pour la sécurité publique avec un risque de dégâts matériels et humains vu la fréquentation qu’il y a autour du site (parking, bâtiments et voirie)."

Selon les constatations du service communal des plantations, les frênes sont envahis de lierre et atteints de chalarose, un champignon qui assèche et tue l’arbre en quelques années. Aucun traitement n’existe."Les frênes sont entourés d’érables qui ont un système racinaire entremêlé, complète le rapport du service communal.Quand les frênes seront abattus, les érables ne seront plus protégés des vents violents… avec un fort risque qu’ils se déracinent dans les 2 à 5 ans. Il est donc nécessaire d’abattre la totalité du groupe d’arbres."

L’arrêté de police a été adressé à la Province de Hainaut, propriétaire du terrain. L’abattage devra être s’opérer dans les meilleurs délais et pour le 31 août 2022 au plus tard."Tout en veillant à conserver de jeunes érables sur le talus de manière à permettre une régénération naturelle afin d’assurer la stabilité des berges", précise l’arrêté.