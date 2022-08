Valentine ouvre pendant le mois d’août, à Tournai, sa boutique de créations

La jeune Tournaisienne de 23 ans vient tout juste d’être diplômée "prof de français et de citoyenneté". Mais avant de goûter à la vie professionnelle, en septembre prochain, elle vient se de lancer dans une aventure qui lui tenait à cœur: vendre ses bijoux dans un vrai magasin. Nous l’y avons rencontrée, dans un rez-de-chaussée commercial de la rue de l’Yser, là où une friperie (Old Star) vient de cesser ses affaires."Ça fait un an et demi que je suis présente sur Instagram avec mes bijoux. Ma notoriété grandit, je suis aussi présente lors de certains marchés. Mais j’avais envie d’ouvrir une boutique pour me faire connaître auprès d’une nouvelle clientèle, pour avoir des vrais contacts avec mes clientes… Quand on est créateur, ce n’est pas toujours évident de se faire connaître. J’ai une bonne clientèle constituée de 20-45 ans mais depuis que je suis ici j’accueille tous les âges, y compris des personnes âgées autour de 60 et 80 ans".