Trois jours sur l’autoroute 66 flippers (Tournai)

Enfants, adolescents, parents, seniors,… Les générations ont redécouvert l’univers de ces machines mythiques.

"On vient pour le plaisir. Je pense que le petit s’amuse bien. Les flippers sont en plus en bon état", confie un papa.

"Cela a un côté nostalgique. Je suis venu avec mes deux enfants. On avait participé l’année dernière et depuis, on a acheté deux flippers. Il faut souligner qu’ici, chaque engin est souvent bien adapté au lieu dans lequel il se trouve. Par exemple, le Jurassic Park et l’Indiana Jones au musée d’Histoire naturelle".

Dans les coins et recoins

Pour cette seconde édition, le parcours a été modifié et a accueilli également de nouvelles machines.

"Avec 12000 personnes l’an dernier, on se doutait bien qu’on allait avoir des revenants. Donc, pour continuer de voyager dans la ville, on a présenté des endroits totalement inattendus voire jamais visités. Pour en citer quelques-uns, il y a la Chapelle des Ursulines, le musée de la Tapisserie ou encore les Halles, où nous nous trouvons. C’est une ancienne poste qui a été transformée récemment en un lieu de bistronomie. On a quand même gardé aussi des flippers mythiques. On a d’ailleurs pu réaliser une sélection, puisqu’on a eu un choix de 300 machines. L’événement est devenu une référence dans le petit monde de flippés", explique Cédric Monnoye, organisateur.

Celui-ci, également à l’initiative des "Caravanes aux artistes" précise:"La difficulté réside dans la gestion des flippers. Pour certains, ils sont d’une valeur inestimable avec des pièces de collection créées dans les années 50-60. Ils peuvent souffrir d’une mécanique fragile. Heureusement, quinze professionnels ont été dévolus non-stop sur le site en cas de réparation".

Une scène dans le parc

En 2021, organiser des soirées-concerts était trop risqué."Malgré le succès, on était encore avec des règles sanitaires. Maintenant, c’est le retour à la vie normale. C’était pour nous l’opportunité de rassembler tout le monde à la fin des différentes parties et de partir à la rencontre de la musique", souligne l’organisateur.

Le public a donc pu chanter et danser en compagnie de Franz Goovaerts qui a rendu hommage à Elvis Presley. Thierry Luthers et ses sept musiciens ont revisité le répertoire du taulier, Johnny Hallyday. Ce lundi 15 août, dernier jour des festivités, l’ambiance était en mode rockabilly.

Tant que le public manifestera son intérêt, le concept de "Ça flippe à Tournai" restera exclusif à la cité.

Retrouvez en images les deux premiers jours dans la ville des flippés