Non, il n’y a pas de golf à la rue B. Frison, à Tournai mais un gros trou apparu le 16 juin dernier

Selon des riverains, en effet, La chaussée s’est affaissée tout d’un coup à la mi-juin avec pour conséquence, l’apparition de ce trou béant et manifestement assez profond.

Depuis le 16 juin, l’endroit est balisé et le stationnement est interdit aux alentours. Cette situation entrave bien évidemment la circulation dans cette rue à fort trafic.

Beaucoup se demandent si la réparation sera effectuée avant la prochaine rentrée des classes.

Une endoscopie a bien été effectuée, selon Ipalle

Au niveau de la Ville, on nous a précisé qu’Ipalle devait réaliser un passage caméra dans l’égouttage afin de savoir si le problème était ou non lié à l’état de ce dernier. En date du premier août, nous recevions un mail de l’administration nous précisant que cette opération avait bien été effectuée mais que les résultats étaient toujours attendus.

"Si l’égout est cassé ou défectueux, Ipalle prendra en charge. Si rien n’est constaté au niveau égouttage, nous ferons la réparation avec le service voirie", précisait encore le texte.

Du côté d’Ipalle à qui nous avons posé également la question de savoir où en est ce dossier, il nous a été répondu que ce dernier avait bien été suivi et que"CITV(N.D.L.R.: la SCRL Cadastre et Inspection Télévisuelle des Réseaux de Collecte, une filiale de l’intercommunale)a effectué une intervention avec passage caméra le 6 juillet. Sur base des images d’endoscopie, il ressort de nos investigations que l’égouttage ne peut pas, à ce stade, être mis en cause. Cette information a bien entendu été communiquée à l’Administration Communale. Une intervention du service technique communal semble d’ailleurs être prévue très prochainement."

Bref, on commence à percevoir non pas le bout du tunnel (quoi que) mais bien le rebouchage du trou.

Quand on aura la date, on vous dira...