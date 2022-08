Marc et Véronique Delefortrie (Ploegsteert) : «Les éleveurs ont intérêt à protéger la nature»

Travailler en économie circulaire

Des récoltes qui constituent la base alimentaire des porcs engraissés sur place: " Nous travaillons en économie circulaire,détaille Guillaume, le fils aîné, en dernière année d’agronomie.En plus de nos escourgeon, blé et maïs, nous achetons des coproduits de l’industrie agroalimentaire régionale certifiés GMP: épluchures de pommes de terre, restes de graines de soja, etc. Nos installations accueillent des camions de 30 tonnes pour minimaliser les émanations de CO2!

Nous sommes quasi les seuls à utiliser un tel système en Wallonie, avec des mélanges liquides. L’idée a germé il y a plusieurs décennies dans la tête de mon grand-père, Bertrand. Le marché de la pomme de terre s’était écroulé et il a cuit sa production pour nourrir les cochons! Lors des chaleurs, comme le mélange forme une soupe, les animaux boivent et mangent en même temps. Avec une nourriture sèche, ils boivent mais mangent moins; ce qui constitue un stress et diminue la qualité de la viande."

Autre aspect de l’agriculture circulaire: les effluents servent d’engrais: " Tout est répandu sur nos terres, qui se situent dans un périmètre assez proche de la ferme."

Éleveurs et écologistes: même combat

" En tant qu’agriculteurs, nous devons être les premiers derrière les écologistes puisque nous dépendons de la nature. Nous sommes conscients du changement climatique! Dommage que l’agriculture soit ternie par une mauvaise image", précisent les jeunes.

" Tout est fait pour obtenir de la viande de qualité: deux rotations par an et respect d’un vide sanitaire de trois semaines,renchérit Véronique.D’ailleurs, nous n’utilisons quasiment plus de médicaments. Ils ne sont administrés que lorsque la bête est malade, sous le contrôle strict d’un vétérinaire.

Pour moi, opposer écologistes et éleveurs n’a aucun sens! Tous, nous aimons la nature! Les éleveurs ont intérêt à protéger la nature, à ne pas gaspiller les ressources et à utiliser un minimum de produits chimiques. De toute façon, tout est tracé et contrôlé!"

Voilà pourquoi la famille développe le projet de détruire certaines porcheries pour en construire de nouvelles, d’autant plus que les deux frères, Guillaume et Mathieu, se verraient bien être la cinquième génération sur l’exploitation.

" Le bien-être animal, c’est important,explique l’aîné.Nos vieilles installations manquent de luminosité et, avec les nouveaux systèmes de purification d’air et de ventilation, nous diminuerions de 70% les émanations d’ammoniac et autres gaz. Nous voudrions installer une éolienne et des panneaux solaires. C’est quand on est jeune qu’il faut investir!"