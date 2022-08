L’Horeca Challenge a fait le show

" Avec Sébastien du Brasseur et Steve du Café de la Paix, cet événement s’est créé autour de discussions de comptoir, tout simplement", explique Cédric, patron du Georgy’s Bar. " On avait à cœur de créer une journée spéciale, où Mouscron se rassemblerait sur la Place. Comme nous sommes encore de grands enfants, on s’est dit qu’un parcours d’obstacles, un peu dans le style de Ninja Warrior conviendrait bien". Et en effet, petits et grands étaient au rendez-vous! Différents employés des établissements Horeca de la région se sont également succédé sur la ligne de départ: pour eux, aucun prix en jeux, seulement de l’amusement. et quelques seaux d’eau lancés sur les concurrents. " On a mobilisé les autres collègues de l’Horeca car on ne voulait pas que l’événement tourne uniquement autour de nos trois bars. Avec eux, on se permet d’être un petit peu plus vache en les arrosant bien comme il faut!", rigole-t-il.

Prix et lots à gagner pour les plus rapides

Pour les plus rapides, les récompenses étaient belles. Le premier empochait un joli billet de 100 €, le deuxième repartait avec 50 €. Pour les autres participants, des coffrets de bières, des bouteilles et d’autres lots étaient proposés.

À partir de 13 heures et jusqu’à la fin de la journée, de très nombreux téméraires se sont lancés dans les obstacles: de quoi déjà prévoir la prochaine édition?

" En effet, on est parti pour que cet événement ne soit pas un "one-shot". Si la Ville et nos partenaires sont contents du résultat de cette première édition, on envisage déjà d’organiser une deuxième l’année prochaine". À première vue, il n’y a pas de raison pour que quelqu’un soit mécontent. En tout cas, les participants ont apprécié: " C’était chouette", raconte une jeune aventurière. " Je crois que j’ai été plutôt rapide donc je suis contente, je me suis bien amusée". On se dit d’ores et déjà "à l’année prochaine?"