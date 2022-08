" On essaye de travailler avec des produits belges ou du Nord de la France. Par exemple, on s’associe avec des bouchers tournaisiens pour la viande, en fonction de nos besoins et des saisons. On fait également appel au domaine de Chercq pour toutes les herbes aromatiques. En saison, c’est encore plus du circuit court, puisqu’on passe par les potagers de nos connaissances ou de nos proches. Ensuite, les suggestions s’adaptent à ce qu’on récolte et ce qu’on transforme."

Comme un pickles de légumes maison ou un limoncello artisanal. " Ce qui est transformable, on le transforme pour pouvoir le conserver. On fait à manger ce qu’on a envie de manger avec des produits dont on connaît l’origine.On envisage la cuisine comme ça", insiste Brieuc Lavallée. "A voir une énorme carte ne sert à rien, à mon sens. On préfère travailler avec des produits frais et locaux. On reste logique dans nos relations avec les producteurs et les fournisseurs."

Une philosophie qu’Alice et Brieuc conservent fidèlement depuis six ans et qui ne changera certainement pas.

" À titre personnel, j’estime que j’ai bien fait d’avoir changé de voie. Avec le Coin Cottrel, on a pris tous les bons côtés de la restauration sans les mauvais. On n’ouvre jamais le week-end et seulement le jeudi en soirée. Ça nous permet de ne pas bosser 60 ou 80 heures par semaine, comme l’ont fait mes parents pendant toute leur vie professionnelle. Je n’ai pas envie de reproduire ça. Je préfère avoir un peu plus de temps pour ma famille, quitte à avoir une activité un peu moins rentable."

L’équilibre n’est pas l’ennemi de l’ambition puisque le patron du Coin Cottrel ouvrira un deuxième établissement avant la fin de l’année 2022, " qui devrait se spécialiser dans les grillades", conclut Brieuc Lavallée.