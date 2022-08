Les pommes et les poires de Brunehaut arrivent: «toujours se diversifier et s’adapter»

Le magasin, équipé depuis quelques semaines d’un abri en bois destiné à protéger la clientèle de la pluie et du soleil, a déjà ouvert ses portes avec quelques variétés. La Delbard estivale, sucrée, croquante et juteuse; la Zari, légèrement acidulée, elle aussi croquante et juteuse; l’Alkmene, Cox’s d’été assez parfumée; ou encorer la James Grieve, une vieille variété typique "pomme d’août", excellente pour réaliser des compotes. La semaine prochaine, une dizaine de variétés seront bonnes à cueillir. En tout, il y a quelque 80 variétés de pommes dans les vergers de Brunehaut.

Quinze jours plus tôt

La cueillette a lieu quinze jours plus tôt que d’habitude. Mais l’exceptionnel est devenu la norme."En dehors de l’été dernier, qui avait été pluvieux et plus frais, la récolte a lieu plus tôt depuis cinq ans à peu près en raison des conditions climatiques liées au dérèglement climatique", indique Sébastien Dewaele. Chaleur et sécheresse provoquent un surcroît de travail dans les vergers."On ne peut pas arroser tous les arbres, bien sûr, mais il faut absolument arroser régulièrement les plus jeunes plants sinon ils meurent".

Toutes les variétés ne souffrent pas de la même façon des conditions climatiques."Certaines variétés de pommes ont eu des coups de soleil. C’est la conséquence d’une longue période sans pluie: les arbres subissent un stress hydrique tellement important qu’ils résistent moins bien à la chaleur. Heureusement qu’on a eu un mois de juin assez bon en matière de pluviométrie. C’est ce qui évite une situation catastrophique comme celle de 1976".

En raison d’un excellent ensoleillement, les fruits sont bien sucrés. ©EdA

Parce qu’ils ont un enracinement plus profond que les pommes, les poiriers souffrent moins de la sécheresse. La saison des poires vient aussi d’être lancée avec la cueillette des premières Williams (vertes et rouges). Avant la Doucette, la Belle-Hélène, la Général Leclerc, la Durondeau, etc.

Mandariniers, grenadiers, etc.

L’évolution des conditions climatiques depuis une dizaine d’années pousse les Vergers de Brunehaut à planter des variétés qui ont la réputation de mieux supporter la chaleur et la sécheresse. La production de fruits vendus au magasin est de plus en plus diversifiée aussi. "Aujourd’hui, sur nos parcelles, on a aussi des vignes, des figuiers, des cerisiers, des mirabelles, des abricotiers, etc.

On a même planté des mandariniers et des grenadiers (à cueillir en novembre) mais c’est bien sûr plus anecdotique et expérimental".

Les fruits moins beaux sont aussi moins chers

L’orage du 19 mai dernier, au cours duquel des averses de grêles se sont abattues sur la région, a fait des dégâts. Les jeunes fruits touchés à l’époque portent l’une ou l’autre petite trace de coup."Tous les vergers ont été touchés, les fruits situés à l’intérieur des arbres ont été heureusement moins impactés", nous dit Sébastien Dewaele.

Le magasin a ouvert ses portes quinze jours plus tôt qu’habituellement. ©EdA

Ces pommes ne finiront pas dans la grande distribution, même si les coups reçus il y a plusieurs mois n’altèrent ni leur goût, ni leur conservation. Au magasin, les pommes moins belles sont vendues 50 centimes au kilo moins cher par rapport au premier choix. La bonne affaire."En vente directe, les gens comprennent bien la situation. Les pommes comportant beaucoup de défautsseront aussi utilisées pour réaliser nos jus de fruits".