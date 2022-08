Le Coin Cottrel à Tournai: de la coloc au resto «comme à la maison»

Leur restaurant a définitivement fermé ses portes en 2020, entre deux vagues de coronavirus. Mais si vous quittez les bords de l’Escaut et que vous remontez vers les boulevards, la tradition familiale perdure entre les murs du Coin Cottrel, une ancienne colocation devenue désormais un restaurant, tenu par Brieuc Lavallée, le fils de Claude et Lucie-Anne. "J e voulais être prof’moi. Pas restaurateur", avoue Brieuc. Le patron du Coin Cottrel abandonne pourtant ses études en troisième année de régendat en sciences humaines pour suivre la voie de ses parents… dans un cadre un peu différent.

Là où le Giverny proposait une cuisine fine et gastronomique, le Coin Cottrel reflète une cuisine plus simple, mais tout de même séduisante, lancée il y a déjà six ans.

«Que le client se sente comme chez lui»

" On vivait ici en colocation avec plusieurs amis", se souvient Brieuc Lavallée. " Quand ils sont partis, j’ai décidé d’y ouvrir un restaurant. J’avais un bon feeling avec cet endroit." Le canapé où squattaient les colocs d‘une époque révolue a disparu lui aussi. Mais le lieu n’a pas tellement changé depuis qu’il s’est converti en restaurant. " La salle où l’on reçoit les clients, c’était le salon-salle à manger. On n’a pas voulu tout changer du sol au plafond. L’idée, c’était de donner au client l’impression qu’il vient manger ici comme s’il était chez lui." Un discours pris au pied de la lettre par les anciens colocs de Brieuc, qui reviennent encore environ une fois par mois pour profiter de la cuisine du Coin Cottrel et se rappeler aux bons souvenirs du patron.

Aujourd’hui, le gérant du restaurant vit toujours entre ces quatre murs, avec sa compagne et leurs deux filles. Dans un quartier où se côtoient personnes âgées, familles et entreprises (dont un Centre Hospitalier qui continue de se développer), le Coin Cottrel propose un endroit convivial où les clients se connaissent et passent parfois d’une table à l’autre pour discuter.

Une convivialité que l’on retrouve dans l’assiette. " Ici, il n’y a aucune carte, que des suggestions. On suit la saison et ce que les producteurs nous apportent. Chaque semaine, les plats évoluent." Pas trop difficile de se réinventer tous les sept jours? " Ce n’est pas la solution de facilité. Il serait beaucoup plus simple de fonctionner avec une carte fixe. On ne sait jamais si un nouveau plat va plaire. En revanche, on sait qu’on fonctionne avec des produits de qualité, Ça représente plus de travail mais ça procure dix fois plus de goût dans l’assiette."

Un choix opéré par Brieuc et approuvé (voire encouragé) par la cheffe, en cuisine. " Avec Alice, on se débrouille toujours. Pour nous, ça a du sens de proposer une cuisine qui varie. On fonctionne en binôme depuis six ans et ça marche toujours aussi bien."

La coloc’n’a finalement pas disparue. Elle s’est simplement transposée dans la cuisine…