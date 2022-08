La raison de cette forte concentration policière? La découverte d’un obus près de l’Institut Saint-Luc, faite par des ouvriers qui travaillaient sur le chantier à l’arrière de l’établissement.

©EdA

La police, les services de secours et les services de déminage se sont rendus sur place immédiatement après la découverte de l’engin. Il s’agit d’un obus de la Seconde Guerre mondiale qui a été déterré et transporté dans un lieu approprié afin d’être détruit dans des conditions optimales de sécurité. L’engin explosif a été convoyé jusqu’à un endroit isolé de toute habitation entre Templeuve et Ramegnies-Chin et un périmètre de sécurité a été dressé sur un rayon de 300 mètres autour de l’obus, que les services de déminage ont fait exploser en fin d’après-midi. Le bureau du bourgmestre de Tournai précise que l’opération de déminage s’est déroulée sans encombre.