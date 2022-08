"Les faits se sont passés alors que la ducasse était déjà fermée, indique Luc Vansaingèle, bourgmestre de Belœil.Ils impliquent une bande extérieure et se sont déroulés d’après ce que j’en sais sur la partie qui n’est pas occupée par la ducasse. Une voiture a foncé sur des gens et des coups de feu ont été tirés semble-t-il avec un pistolet d’alarme. Il y a eu deux blessés, un légèrement et l’autre plus sérieusement. Les services de police se sont rendus sur place et ont procédé à une arrestation." Le dossier est actuellement à l’instruction.

Les caméras de surveillance présentes sur la place permettront peut-être aux enquêteurs d’obtenir plus d’éléments.

Ces faits n’ont pas eu d’incidences sur la ducasse, qui s’est poursuivie jusqu’à lundi.