De la boucherie à Péruwelz, aux légumes à Tournai: le virage professionnel de Thierry Depuydt

Mais depuis un mois, après 28 ans de métier, Thierry Depuydt a changé de rayon: il est désormais dans les légumes depuis qu’il a été engagé pour développer le projet de filière de légumes bio de la Ceinture Alimentaire du Tournaisis (CAT) en qualité de "business développeur".

La question brûle les lèvres de ceux qui le connaissent bien. Comment un indépendant dans l’âme comme lui a-t-il eu l’idée s’engager comme salarié?

"J’ai dit oui à quelqu’un qui se manifestait depuis un certain temps pour reprendre la boucherie et acquérir la marque (Côte à l’os). Avec une conditionimportante à mes yeux: maintenir l’activité avec l’ensemble du personnel."

«Le circuit court, j’y étais déjà fort attaché avec ma boucherie»

Thierry Depuydt n’est pas du genre à rester sans rien faire trop longtemps. Il n’a finalement pas accompli totalement les deux mois de vacances qu’il avait décidé de s’octroyer avant de se lancer dans quoi que ce soit d’autre."Une connaissance m’a transmis une offre d’emploi qui, selon elle, pourrait me convenir. L’entretien d’embauche s’est fait en visioconférences pendant mes vacances, au moment où j’étais dans les Alpes en France". La pause carrière a fait long feu. "J’ai signé mon contrat quelques jours plus tard".

Il est aujourd’hui employé par la Ceinture alimentaire du Tournaisis (CAT).

Thierry Depuydt a son nouveau au numéro 20 de la rue Saint-Bruno. ©EdA

Cette association a été créée en avril 2018 à l’initiative d’un collectif paysan et citoyen, pour augmenter la part locale des légumes bio consommés dans le Tournaisis (au sens large) et rapprocher les consommateurs des producteurs. Thierry Depuydt a la charge de promouvoir les produits, de trouver de nouveaux clients, d’élaborer une stratégie commerciale, de gérer la logistique, d’effectuer des démarches administratives, etc.

Passe-t-on si facilement que ça de la viande au légume?"Je n’ai pas du tout l’impression de faire un nouveau métier. Le circuit court, j’y étais déjà fort attaché avec ma boucherie. Bien sûr que j’ai dû ingurgiter pas mal d’infos mais ce n’est pas une démarche qui m’était inconnue.J’avais participé il y a quelques années aux premières réunions d’information organisées pour présenter les enjeux de la Ceinture alimentaire du Tournaisis.Parce que ça me parle de faire manger à mes enfants de bons produits sains".

Les collectivités visées

Pour lancer le projet (subsidié par la Région wallonne, développé en partenariat avec la Ville de Tournai, Food Wapi/Entreprendre. Wapi et le Parc naturel des Plaines de l’Escaut), Thierry Depuydt va dans un premier temps s’attaquer au marché des collectivités: les écoles, les hôpitaux, les institutions, les maisons de repos, etc."Les petits producteurs ne peuvent pas, seuls, répondre à la plupart des appels d’offres. Le regroupement de plusieurs producteurs va augmenter l’offre et élargir la gamme de légumes, et va permettre de convaincre des cuisines de collectivités de franchir le pas, de travailler avec de bons produits plutôt qu’avec des produits industriels. Pas mal de gens aimeraient travailler avec des producteurs locaux mais ils n’osent pas parce qu’ils se rendent compte que ça les contraint de donner plein de coups de fil, parce qu’il existe des obstacles pratiques"…

D’abord une ofre de légumes bruts

Le bâtiment situé à l’angle des rues Saint-Bruno et du Curé du Château, qui autrefois abritait les restaurants "Le Château de cartes" et "Le Saint-Germain", sera le centre névralgique du projet, avec des bureaux et une cuisine aux normes. La prospection a déjà commencé."Une cinquantaine de tonnes de légumes, des légumes racines mais aussi d’autres gammes d’été, sortiront de terre en septembre pour ce projet".

Une cuisine bien équipée et aux normes est disponible dans le bâtiment des ex-Château de Cartes et Saint-Germain. ©EdA

Dans un premier temps, seront proposés à la clientèle des légumes bruts rassemblés et dispatchés au départ d’un local de stockage de minimum 60m² (le collectif cherche encore à louer un tel hangar). L’offre sera appelée à s’élargir assez rapidement, avec le développement d’une légumerie (un lieu où les légumes seront épluchés, découpés et emballés) et d’une unité de transformation de légumes bio."Ce merveilleux challenge comporte encore quelques inconnues. Mais il est porté par des personnes qui savent exactement où elles vont. Il y a énormément d’intervenants dans ce projet, et j’ai déjà pu constater que la gouvernance est très démocratique".