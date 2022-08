Nicoletta en concert dans les églises de Mouscron et Ath

Dans le cadre de sa nouvelle tournée acoustique des cathédrales et des églises 2022, Nicoletta interprétera " le meilleur de ses grandes chansons et de ses interprétations les plus profondes, le meilleur du gospel et du negro spiritual"dans l’église Saint-Barthélemy, sur la Grand-Place de Mouscron, le jeudi 20 octobre, à 20 heures, puis, la même semaine, à l’église Saint-Julien d’Ath, le dimanche 23 octobre, à 16 heures. Les places sont d’ores et déjà en vente.