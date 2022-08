L’avenir s’annonce bientôt plus rose pour l’ASBL Carnaval de Tournai

"Cette année, ce sont les bénévoles et les confréries qui prennent les choses en main, explique Mathieu Ghisse, l’un des trois administrateurs de l’ASBL.Nous avons mis en place un système de commissions qui réunissent plusieurs personnes autour d’un même aspect à gérer: le bar, la décoration, la cuisine, la gestion administrative, les contacts avec les autorités communales et les confréries, etc. Les bénévoles sont ultra-motivés et se sont lancés dans leurs différentes tâches. Les administrateurs veillent à assurer une bonne coordination pour que tout soit prêt le jour J, mais cela demande du temps et de l’énergie… sans compter les vacances d’été qui compliquent un peu plus les choses. Il faut que nous puissions bénéficier à nouveau d’un emploi de coordinateur pour les prochaines éditions et si nous voulons à nouveau pouvoir organiser Tournai-les-Bains!"

Et justement l’avenir de l’ASBL Carnaval de Tournai s’annonce bientôt plus rose (NDLR : un peu normal avec le thème de cette année: "Réveillez les potos roses"…)."En mars dernier, nous étions assez inquiets après avoir dû annoncer l’annulation de Tournai-les-Bains,relève Mathieu Ghisse.Après la crise du Covid, nous avions en effet perdu un important subside… Mais aujourd’hui, l’espoir est de mise et une solution financière pourrait se dégager dans les prochains jours. Des contacts sont en cours avec un acteur philanthropique de la région qui est prêt à nous soutenir financièrement, et nous l’espérons de manière pérenne, pour continuer à faire vivre cette tradition et ce folklore tournaisien.Nous continuons aussi à rechercher des bénévoles qui sont prêts à nous donner un coup de main."

L’ASBL espère confirmer cette bonne nouvelle d’ici le carnaval d’été qui révèle un joyeux et riche programme. On peut déjà annoncer le Big Big Bang (dans la cour de l’hôtel de ville), le traditionnel feu des Rats d’Eau t’Heu, l’apéro des Berlous et le repas du samedi midi, la Mascarade, le lancer de Pichous, le lancer de bonbons (nouveauté cette année en lieu et place du lâcher de ballons), la marche funèbre, le Bal à fond, et les soirées sous le chapiteau dressé sur la place Reine Astrid, faute de Halle-aux-Draps, actuellement en travaux…