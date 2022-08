Un logement insalubre de Froyennes est frappé d’inhabitabilité

Il vient de le démontrer une fois de plus en prenant un arrêté d’inhabitabilité pour un logement, le numéro 4 plus précisément, situé dans un immeuble implanté au 24 de la rue des Réfractaires Froyennois, à Froyennes.

Ce n’est donc ici pas l’ensemble du bâtiment qui est visé mais l’un des appartements qu’il abrite.

Le premier magistrat tournaisien base sa décision sur un rapport qui lui a été adressé le 21 juin dernier par le département "logement" du SPW dans lequel sont notamment pointés des"graves manquements en matière de salubrité", lesquels ne seraient pas tous imputables au locataire sortant (même si certains peuvent l’être), précise également le rapport.

Actuellement inoccupé, le logement devra être remis en état et faire l’objet d’un nouveau rapport du SPW avant d’être remis en service.

Un arrêté d’inhabitabilité avait déjà été prononcé pour le même logement en mai 2019, puis levé en novembre suite à des travaux effectués sur le site.

Ces derniers n’auraient toutefois pas été réalisés sérieusement et des manquements étaient réapparus et soulignés dans le rapport du mois de juin évoqué plus haut.

Le propriétaire peut faire appel de cette décision dans un délai de 15 jours, à dater de la signification de cette ordonnance.

Et comme le précise également cette dernière en guise de conclusion: "Si dans un délai de quarante-cinq jours prenant cours le jour de la réception du recours, la Direction générale opérationnelle - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie - n’a pas prononcé l’annulation des décisions querellées, le recours est réputé non fondé."