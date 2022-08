Les night et day shops dans le collimateur de la cellule infraction du service Urbanisme, à Tournai

L’objectif étant de lutter contre la prolifération des night shops et des day shops, déjà fort nombreux en ville et des nuisances qu’ils peuvent engendrer. Le but est également de défendre une diversité commerciale de qualité, particulièrement sur les zones patrimoniales sensibles que sont le centre ancien et la zone Unesco et de cadrer les commerces qui seraient peu respectueux du patrimoine et des règles en vigueur.

Une vingtaine de magasins de jour et de nuit ont été recensés pour l’intra-muros et 7 pour l’extra-muros.

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes…

Les différents magasins en activité ont fait l’objet d’une analyse complète pour relever les différentes infractions en lien avec les matières relevant de ce service (urbanisme, revenu cadastral, inoccupation des étages, régularité des logements existants, sécurité incendie, occupation du domaine public etc..).

91 contrôles cumulés dans les différents commerces ont été effectués sur le terrain par le service infraction.

Par ailleurs, 16 commerces ont été contrôlés dans le cadre de contrôles multidisciplinaires avec l’appui du service et de différents partenaires telle que: police, tva, douane, pompiers, AFSCA, inspection économique qui constatent les infractions dans leurs différents domaines d’expertises comme les problèmes d’étiquetage en matière de tabac, l’absence d’indications sur l’origine des produits, la non-présentation des factures, l’absence d’indications sur l’origine des produits vendus, le défaut d’affichage des prix et de gestion de l’établissement, la présence de main-d’œuvre étrangère non autorisée et de travailleurs non déclarés, les infractions en matière de droits d’accises et de TVA et la vérification des normes incendie.

Fermés, mis sous scellés, et, parfois, rouverts.

Suite à ces contrôles, plusieurs commerces ont été mis sous scellés et ne pourront ouvrir que suite à leur mise en conformité, principalement en termes de prévention incendie, d’urbanisme et de règles économiques.

Concernant plus précisément l’urbanisme, une quarantaine d’avertissements en matière d’infraction urbanistique a été dressée, comprenant l’occupation du domaine public sans autorisation pour certains commerces et l’occultation des vitrines. 17 procès-verbaux d’infraction en matière d’urbanisme ont été dressés et envoyés chez le procureur du Roi avec mise à l’instruction pour la plupart d’entre eux.

À ce jour, tous les magasins ont procédé au démontage complet des enseignes, des cadres défilants ou lumineux se trouvant dans leur vitrine, ainsi qu’à la suppression des bouteilles d’alcool (en façade à rue).

Une pression est maintenant mise sur le réaménagement des vitrines afin qu’elles présentent un état visuellement correct et qu’il n’y ait plus de produits réservés à la consommation d’alcool.