Un rodéo urbain filmé en plein centre-ville au Bizet! (vidéo)

On s'en doute, les commentaires sont nombreux, confirmant la présence régulière de ces individus au centre du Bizet, mais aussi à Ploegsteert.

" La police a pris les mesures nécessaires et suit la situation. J'ai entièrement confiance en notre police locale pour sécuriser et rétablir l'ordre dans nos centres-villes, spécifiquement au Bizet", a rassuré la bourgmestre Alice Leeuwerck.

De l'autre côté de la frontière, les rodéos sauvages en scooters, motos ou quads pourrissent la vie des habitants.

Lille et Roubaix sont particulièrement touchées et des mesures policières fortes ont été prises pour endiguer les nuisances, d'autant plus que plusieurs accidents ont déjà été recensés cette année.