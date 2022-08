Sons Intensifs à Lessines : le programme complet des onze concerts de haut vol

Le premier concert « Time, Light & Darkness » est prévu le samedi 13 août à 11 h en l’église Saint-Pierre. Aux violoncelles, on retrouvera Elena Ben, Thibault Blanchard-Dubois, David Cohen, Rebecca Deridder, Camille Donzé, Fernando Espírito Santo, Urška Horvat et Floora Valila ; à la flûte traversière Jean Prevot et au piano Irina Zahharenkova. Ensemble, ils interpréteront des œuvres de Giovanni Sollima, Arvo Pärt, Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Alfred Schnittke et David Popper.