Les Sons intensifs reviennent à l'Hôpital Notre-Dame à la Rose dans leur formule traditionnelle entre musique et gastronomie

"Cette douzième édition a pour thème “Timescape/Evasion temporelle”", précise Edwige Lejeune, membre de l’équipe du centre culturel René Magritte, organisatrice de l’événement.

"Même si le concept général reste le même, le programme sera cette fois concentré sur deux jours. Par contre, c’est toujours David Cohen qui est aux commandes artistiques."

À l’aube de la quarantaine, David Cohen s’affiche comme un des plus talentueux violoncellistes actuels. Il vit aujourd’hui à Londres. Il mène une carrière internationale bien chargée et est, depuis peu, le premier violoncelle du London Symphony Orchestra.

Passionné de musique de chambre, il joue régulièrement dans les plus grands festivals mondiaux avec les meilleurs talents de sa génération.

Originaire de Tournai, c’est aussi le régional de cette étape lessinoise, au beau milieu des tournées mondiales des artistes qu’il invite. Au projet artistique s’ajoute donc pour David une dimension humaine et sentimentale, un retour à ses terres entouré des musiciens et amis qui jalonnent sa vie professionnelle.

Trois repas éthiques

"Il va aussi de soi que la gastronomie fait toujours partie intégrante de l’événement. C’est une raison de plus pour apprécier cette rencontre."

Ainsi trois repas seront servis tout au long du week-end en version classique ou végétarienne. Un brunch le samedi midi, un repas gastronomique entre terre et mer le samedi soir et un pique-nique de produits locaux et de recettes régionales le dimanche midi. Des produits issus du circuit court qui seront toujours un peu plus au cœur de la philosophie du CCRM.

"Nous avons décidé de ne plus rien utiliser qui soit d’origine industrielle", annonce Frédéric Maréchal, directeur de la structure."Que ce soit les œufs, la viande, le fromage, ce ne seront que des produits éthiques. Nous évitions déjà au maximum les produits industriels, mais désormais nous les excluons totalement. Nous avons de la chance de pouvoir le faire dans notre région car nous avons des bons producteurs, en suffisance, ce qui n’est pas le cas partout.C’est un grand pas en avant tant pour l’environnement, que pour la santé, l’économie locale et le bien-être animal."

Le cinéma en plein air, moment fort du festival

Le samedi soir, le repas gastronomique sera suivi d’une séance de cinéma spéciale à plus d’un titre."Cette année, nous présenterons “Le Cabinet du Dr Caligari” de Robert Wiene (1920). Le film sera projeté sur le chargeur à bateaux et la musique du film sera jouée en live par un duo à cordes.C’est assurément un moment fort du festival. Il est possible de ne réserver que pour ce moment en particulier. C’est aussi le cas pour les concerts.Si l’on prend le pass, que ce soit pour un ou deux jours, les repas sont compris dans le prix, mais pas les boissons."

Infos pratiques

Le ticket combiné pour les deux jours est vendu à 115 € pour les concerts et les repas (boissons non incluses. Pour les abonnés du centre culturel, les Amis de l’Hôpital et les moins de 26 ans, le prix est fixé à 90 €.

Le prix à la journée est de 85 € (ou 68 € pour les catégories énumérées ci-dessus). Pour le dimanche, il est de 55 € (ou 45 €).

Le prix par concert est quant à lui fixé à 25 € (ou 18 €).

À noter que vu les fortes chaleurs annoncées, des solutions de repli sont prévues notamment pour les repas du midi et le concert de dimanche à 15h. Cela sera aussi utile en cas d’averses orageuses.

Infos et réservations: www.lessonsintensifs.be ou 068250600. Attention, le nombre de places est limité.