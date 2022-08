La traversée du village de Lamain va être sécurisée par des chicanes

Cette situation, des riverains de Lamain la vivent au quotidien et tout particulièrement dans les rues Lefebvre et Louis Pion. Il faut savoir que, depuis 2015, 8 accidents ont été constatés sur ces axes (qui s’inscrivent en réalité dans le prolongement l’un de l’autre), dont 4 ont entraîné des lésions corporelles.

Toutefois, pour objectiver ce sentiment d’insécurité que les habitants ont partagé avec l’autorité communale, la police a placé un radar préventif et un analyseur de trafic durant une semaine.

Les principaux résultats de ces analyses ont été les suivants: 53% des véhicules étaient en excès de vitesse. Parmi ces derniers, 67,19% roulaient entre 51 et 60 km/h; 13,65% entre 61 et 70 km/h. À noter que 296 véhicules ont circulé à une vitesse entre 71 et 80 km/h, 52 véhicules ont circulé à une vitesse relevée entre 81 et 90 km/h et 6 véhicules ont circulé à une vitesse de plus de 91 km/h.

Des chiffres interpellants quand l’on sait que l’on se situe ici en plein cœur du village.

Des dispositifs de sécurisation

"Le rapport de police indique très clairement que les analyses mettent en évidence un important problème récurrent de vitesse excessive à cet endroit et des conducteurs qui abordent le virage dangereux à une vitesse totalement inadaptée,explique le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois.Ce même rapport précise qu’à l’approche de ce virage serré, seuls des aménagements spécifiques pourraient permettre de diminuer le risque d’accidents. Il préconise d’installer des chicanes qui créent un effet de porte juste à l’entrée du village."

L’installation de ces aménagements spécifiques devrait débuter après le week-end du 15 août. Ce chantier s’inscrit en réalité dans celui qui avait débuté en mai dernier par la réfection des voiries.

Ces travaux - d’un coût total de 364000 € - s’inscrivent dans le cadre d’un projet "PIC" (Plans d’investissements communaux" qui permettent l’obtention d’une subsidiation de 60% de la part du SPW du montant de la facture.