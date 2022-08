Jusqu’en 1880, l’extrémité de Dottignies formant la jonction avec le village de Saint-Léger est essentiellement rurale: fermes et maisons isolées se partagent alors le paysage. Cette année-là débute la construction de la gare, le long de la nouvelle ligne Audenaerde-Mouscron. Le tronçon Herseaux-Avelgem est ouvert le 1er décembre 1881, avant de s’étendre jusque Leupegem et la frontière française. Ces extensions sont respectivement inaugurées les 2 octobre 1890 et 3 juillet 1893.

Un essor à train d’enfer, une nouvelle gare

La station de chemin de fer donne naissance au "quartier de la gare" qui connaît rapidement un développement intense. Commerces, estaminets et industries se multiplient, offrant un tout autre visage à cette extrémité du village. Survient la Première Guerre, freinant les activités. À l’issue du conflit, les Allemands, battant en retraite, détruisent les bâtiments de la gare et rendent les voies inutilisables. Ces dernières sont rapidement restaurées et la maison du garde-barrière sert provisoirement de gare. Enfin, une nouvelle station, plus imposante, avec habitation pour le chef de gare, est inaugurée le 28 juillet 1924.

Lorsque la gare régulait la vie quotidienne

Luc Nuttens, né en 1946 et habitant rue du Pont Bleu, conserve nombre de souvenirs. " Je vois encore les imposantes barrières à croisillons, que le garde faisait glisser sur leurs rails à grands coups de manivelle! Petite anecdote: un train passait quotidiennement vers 8h15. Si l’on arrivait tandis que la barrière se fermait, il nous fallait courir à perdre haleine pour arriver à temps à l’école, et ne pas se faire sermonner! Autre souvenir: celui d’une excursion scolaire, en 52-53, au Mont-de-l’Enclus, un véritable événement, à l’époque. Et puis à la nouvelle année, comme bien d’autres Dottigniens ayant de la famille en Flandre, ma future épouse, demeurant au centre, rejoignait la gare à pied en compagnie de ses parents afin d’aller étrenner ses grands-parents à Avelghem. Outre le transport des voyageurs, il y avait celui des marchandises, bien sûr. Mon père, négociant en charbon – l’un des trois présents dans le quartier! – venait régulièrement avec son camion chercher le combustible. Et lors de la récolte des betteraves, ces dernières étaient amenées par les nombreux fermiers afin de les expédier vers la sucrerie d’Escanaffles. Notons enfin que la centrale téléphonique, encore en activité dans les années 50, se trouvait également dans le bâtiment de la gare."