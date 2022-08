S’enrichir mutuellement et découvrir

Venue de Méteren, Lucéa Flament (13 ans) a découvert la réserve pour la première fois avec un objectif précis : réaliser une partie de son stage de troisième année : « Je suis élève au Collège Immaculée Conception à Bailleul. En troisième, il nous faut faire un stage d’une semaine dans le domaine où l’on voudrait travailler. Personnellement, j’aimerais devenir éthologue, une science qui observe et analyse le comportement des espèces animales. J’avais suivi une conférence de Jean-François Pépin sur les oiseaux et c’est lui qui m’a parlé de la RNOP. Et c’est vraiment intéressant, on ne voit pas le temps qui passe ». « On s’enrichit du savoir des autres personnes, renchérit sa maman Raphaëlle. Le rythme est lent, on a le temps d’observer et d’apprendre. Tout y est calme ! C’est vraiment un très bel endroit et nous reviendrons en famille ! » M-F.Ph.