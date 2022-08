Merci aux Briqueteries!

La réserve, qui couvre 120 ha, est née des argilières de l’entreprise, qui aurait très bien pu les monnayer pour y mettre des déchets. En 1969, José Tahon, employé au sein des Briqueteries, réussit à convaincre son patron, Joseph De Bruyn, de créer une réserve naturelle. En fin d’exploitation, les pompes sont maintenues dans les argilières afin d’empêcher qu’elles ne se remplissent d’eau. Plus de 50 années plus tard, le site, maintes fois primé, fait le bonheur des oiseaux et des amoureux de la nature.