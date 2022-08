Sur le coup de 9h30, ce sont 25 admirateurs de la nature qui se tiennent sur le parking, accueillis par Martin Windels. Duncan Bille et Jean-Claude Vanuxem tandis que d’autres jouent les assistants.

" La période actuelle est intéressante puisqu’elle est en transition entre la nidification, qui est terminée, et la migration, qui commence déjà. Un exemple: les martinets sont déjà partis, soit quinze jours plus tôt que d’habitude, sans doute à cause de la sécheresse: ils n’arrivent plus à se nourrir."

L’eau, voilà bien un élément qui prend de la valeur! " Elle est occupée à changer de couleur. L’or bleu va prendre la couleur de l’or!", poursuit Martin Windels. Et d’inciter chacun, par de petits gestes, à en consommer le moins possible: " Chez moi, je récupère dans un récipient l’eau qui coule avant qu’elle ne devienne chaude, l’eau de rinçage, etc. Chaque semaine, ce sont ainsi 20 litres que je peux utiliser pour arroser les plantes, pour laver, etc. À mon sens, c’est terminé de ne plus faire attention à ce que l’on consomme."

Martin Windels allie puits de science et pédagogie; ce qui en fait un guide très agréable, jamais avare d’une histoire ou d’un bon mot! Ce qui ne l’empêche pas de s’arrêter dès qu’il voit une libellule sur une feuille d’arbre ou qu’il entend un pouillot véloce s’époumoner gaiement.

Un équilibre mis à mal

Première observation à la roselière. Les longues-vues sont dépliées. " Nous avons fait dernièrement un tour en barque pour voir quelles espèces de plantes sont présentes et nous avons constaté qu’il n’y a plus que 30 centimètres d’eau. La pompe a été arrêtée. Normalement, l’objectif est de garder le niveau à moins d’un mètre pour diversifier les milieux et donc les espèces, précise Yves Dubuc, responsable de la réserve.On espère que le niveau ne va descendre trop bas, car cela va porter préjudice à la végétation. De toute façon, on ne fera pas venir de l’eau de l’extérieur car c’est apporter aussi les problèmes!"

Le plan d’eau suivant fait apparaître de larges bancs de terre. Là aussi le niveau est historiquement bas. " Nous avons trouvé les cadavres de deux canards et d’une mouette. Nous espérons que ce n’est pas dû au botulisme, une maladie liée aux toxines d’une bactérie qui se développe quand les eaux sont trop chaudes. Tôt le matin, on aperçoit des animaux qui se baladent sur les bancs de terre: une chèvre avec deux chevreaux vient manger les rejets de saule, des renards, etc. Nous allons profiter du niveau bas pour enlever les carpes."

Il est bientôt midi et la visite s’achève. La faune et la flore ont étalé leur caractère majestueux, même si on a compris que le changement climatique pourrait faire bien des dégâts dans un tel biotope.